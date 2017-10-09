Евгений Кузнецов: "Каждый хоккеист вправе сам решать: Олимпиада или НХЛ"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметил, что самостоятельно принимал решение о том, ехать ли ему на Олимпиаду или остаться в НХЛ. Ранее лига запретила своим игрокам принимать участие в Играх в Пхенчхане.

- Я пропустил предыдущую Олимпиаду в Сочи, потому что не делал команду, - приводит Washington Post слова Кузнецова. - Означало ли это, что я сейчас задумался об Играх? Считаю, что каждый хоккеист вправе сам решать, где он хочет играть. Каждый должен сам принять решение. Я его принял и счастлив, что играю здесь. Надеюсь, это продлится еще долго.