Евгений Кузнецов: "Каждое лето боюсь, что проведу сезон хуже предыдущего"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметил, что сохраняет предельную мотивацию. По его словам, команда сделает все, чтобы подтвердить статус сильнейшей в НХЛ.

– Знаете, на меня каждое лето нападает боязнь, что начнется новый сезон, и я проведу его хуже, чем предыдущий, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Кузнецова. – Хочется постоянно развиваться, становиться лучше. Понятно, что все 82 игры выиграть тяжело, но менталитет должен быть таким, что сегодня мы выйдем и отдадим для победы все, что у нас есть. Эта боязнь, что что-то пойдет не так, меня и мотивирует. И эта дополнительная ответственность, которая на нас, как на чемпионах, сейчас лежит – для меня это только лучше. Я люблю, когда есть такое давление, когда от тебя требуют даже большего, чем ты показывал до сих пор. Ты вроде бы уже выжал из себя все соки, но в то же время тебе дают понять, что ты способен быть еще лучше и хотят от тебя большего, хотя объективно, может быть, и того уровня уже было достаточно. Но пока перед тобой ставят новые вызовы – это и есть та мотивация, которая спортсмену постоянно нужна.