Евгений Кузнецов: "Игра "Вашингтона" далека от идеала"

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов уверен, что команда стала демонстрировать более стабильную игру. При этом он подчеркнул, что действия "Кэпиталз" еще далеки от идеала.

- Сейчас "Вашингтон" играет более-менее равномерно, - сказал Кузнецов в интервью пресс-службе НХЛ. - Немного проглядывается картинка, но еще далеко до идеала, к которому стремимся. Весь дивизион хорошо играет, у команд много очков, идем вместе плотной группой.

В феврале или марте наступит момент, когда начнутся важные матчи, в которых нельзя будет терять баллы. В начале сезона тоже важно набирать. Нельзя думать, что нет ничего страшного в том, что пару очков где-то не добрали. Это станет заметно к концу сезона. Но уже сейчас необходимо внимательнее относиться к этому.