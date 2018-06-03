Евгений Кузнецов: "Хотел отдать передачу Биглу, но пришлось бросать самому"

Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов рассказал о своем голе в ворота "Вегаса" (3:1) в финальном матче Кубка Стэнли. Он отметил, что хотел отдать передачу своему партнеру Джею Биглу.

- Пожалуй, сегодня нам удалось провести одну из лучших игр в плей-офф, - цитирует россиянина официальный сайт НХЛ. - Мне особенно понравилось, как мы сыграли в средней зоне. Вообще, этот плей-офф - весь о большинстве, меньшинстве и игре между синими линиями. Сегодня мы не допускали потерь, часто забрасывали шайбу в их зону. Вообще, бросок - не мой конек, так что я хотел отдать пас Бигсу (Джею Биглу - прим. "СЭ"), - сказал Кузнецов. - Всегда хочется найти передачей партнера, который проделывает много черновой работы, играет в меньшинстве и на вбрасываниях. Гол в таком матче для него значил бы очень многое. Но он был закрыт, так что пришлось бросать самому.

Россиянин набрал в этой игре два (1+1) очка. "Кэпиталз" вышли вперед в серии - 2-1. Следующий матч состоится в ночь на вторник, 5 июня (по московскому времени).