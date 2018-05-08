Евгений Кузнецов: "Хоккеисты "Вашингтона" стали играть друг за друга"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметил, что сплоченность хоккеистов команды помогла "Кэпиталз" пройти "Питтсбург" (4-2). В шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции "Вашингтон" победил со счетом 2:1 (ОТ), Кузнецов забросил победную шайбу.

– Всю серию мы выглядели посвежее. Это, наверное, дало результат, – сказал в интервью официальному Ютуб-каналу лиги Кузнецов. – Мы были более мобильны, больше двигались, думаю, это было заметно. Хороший хоккей в исполнении двух команд. Да, мы потеряли Бэкстрема и Уилсона, но старались не фокусироваться на этом, хоть это большая потеря для нас. Мне напомнило это, как в прошлом году "Питтсбург" потерял нападающего Сидни Кросби, но они все равно обыграли нас. Хоккеисты "Вашингтона" стали играть друг за друга.

В финале Восточной конференции "Вашингтон" сыграет с "Тампа-Бэй".