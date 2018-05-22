Евгений Кузнецов: "Физическое давление на "Тампу" оказывал не только Овечкин"

Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов после победы над "Тампой" в 6-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли (3:0, 3-3 в серии) отметил, что все без исключения игроки "Кэпиталз" приложили усилия для победы.



Россиянин в данной встрече записал на свой счет результативную передачу, набрав 23-е (11+12) очко в плей-офф.



- Физическое давление оказывал не только Ови. Вся команда приложила к этому усилия, сложно выделить кого-то одного, - приводит пресс-служба НХЛ слова Кузнецова. - Я знаю, что вы его любите, и когда он катается так, как сегодня, и пытается кого-то ударить, уверен, что сопернику от этого некомфортно. Но в результате мы сегодня много владели шайбой в зоне атаке.



Решающая игра серии пройдет на льду "Тампы" в ночь на 24 мая. Победитель противостояния встретится в финале Кубка Стэнли с "Вегасом".

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