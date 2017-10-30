Евгений Кузнецов: "Это большое поражение для нас"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов выразил разочарование поражением в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Калгари" (1:2). По его словам, нужно лучше реализовывать моменты.

– Сложная игра. Мы просто снова не забили, не реализовали большинство, – приводит пресс-служба "Вашингтона" слова Кузнецова. – И поплатились за то, что часто теряли шайбу у синей линии. Наши вратари отлично играют в каждом матче. Они дают нам шансы. Мы же позволили сопернику создать много моментов. Нужно это менять.

Это большое поражение для нас. Мы должны были взять хотя бы одно очко, но не сделали этого.