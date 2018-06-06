Евгений Кузнецов: "Если нет чувства комфорта в жизни, будут проблемы с общением в команде"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов рассказал, что привык к жизни в США и, в том числе благодаря этому, стал лучше играть на площадке. Россиянин выступает за океаном с 2014 года.

- Чувство комфорта? Думаю, без него бы ничего не получилось, - привидит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Кузнецова. - Если нет чувства комфорта в жизни, будут проблемы с общением в команде. А это всегда плохо. Кому-то для того, чтобы почувствовать комфорт, хватает одной игры, кому-то нужно 100 матчей. Когда все понимаешь, знаешь каждого игрока, появляется лишняя секунда. А сейчас она все решает. Когда я стал свободнее говорить на языке, мне стало легче шутить и отвечать на шутки. А для меня это очень важно, потому что это связано с чувством уверенности, прибавляет позитива.

Напомним, что "Вашингтон" играет в финале Кубка Стэнли с "Вегасом". После четырех матчей "Кэпиталз" ведут со счетом 3-1. Следующая игра пройдет 8 июня.