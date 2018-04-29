Евгений Кузнецов: "Если хотим обыграть "Питтсбург", обязаны забивать в пустые ворота"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в преддверии второго матча четвертьфинала Кубка Стэнли против "Питтсбурга" (0-1 в серии) отметил, что необходимо реализовывать голевые моменты. По его словам, именно это помешало добиться хорошего результата в первой встрече.

– Мы допустили всего пару ошибок в первом матче, но в целом, считаю, провели довольно хорошую встречу, – цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ. – Они создали несколько хороших моментов. Мы тоже имели несколько отличных возможностей. Мы обязаны забивать в пустые ворота, когда такие возможности возникают. Если мы хотим обыграть эту команду, мы обязаны реализовывать такие моменты.