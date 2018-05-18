Евгений Кузнецов: "Если бы вначале кто-то сказал, что счет в серии с "Тампой" будет 2-2, никто бы не расстроился"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметил, что поражение от "Тампы" со счетом 2:4 в четвертом матче 1/2 финала Кубка Стэнли не является трагедией. Счет в серии стал 2-2.

- Равная игра была, мы не забили пять на четыре, а они забили, и это все решило, - приводит пресс-служба НХЛ слова Кузнецова. - У нас есть моменты, и это позитивно, потому что когда их нет, совсем туго, а так мы должны забивать.



Если бы вначале кто-то сказал, что после четырех матчей будет 2-2, никто бы не расстроился. Хотя мы и лидировали 2-0, но ничего страшного, нужно дальше работать, я не считаю, что что-то такое произошло.

"Вашингтон" - "Тампа-Бэй". Счет в серии стал равный, Кузнецов и Орлов отметились голами











