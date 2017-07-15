Евгений Кузнецов: "Чувствовал себя неуютно из-за того, что Овечкина делают крайним"

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" выразил мнение, что у капитана "Кэпиталз" Александр Овечкин в минувшем плей-офф не все получалось так, как надо. По его словам, в вылете команды в четвертьфинале Кубка Стэнли виновата вся команда, а не один конкретный человек.

– Овечкин же в важных матчах играет плохо, - вопрос Кузнецову.

– Ну что вы такое говорите? Да, он, возможно, сыграл не так, как нужно в плей-офф, но не забывайте, что Овечкин выступал с травмой. Многое не получилось, но я себя неуютно чувствовал из-за того, что Александра делают крайним в нашем поражении.

– Он один из виновников.

– Такого в хоккее не бывает, чтобы кто-то один был виноват. Для меня виноваты все. Да, кто-то где-то не доработал, но кто-то где-то и не прыгнул выше головы. Где были остальные нападающие, когда мы проигрывали в серии? Понятно, что с Овечкина спрашивают больше, на него оказывают давление. Но разве не надо спрашивать с других?

– Наверное надо.

– Кто-то забивает двадцать голов за сезон и это считается отличным результатом. И люди успокаиваются. Но надо, чтобы какие-то люди забивали больше, с них тоже должны спрашивать. Просто для кого-то такой результат считается удовлетворительным, а Александра критикуют. Я же тоже пострадал от этого.

– Как?

– Да говорят, что у меня тоже неудачный сезон. Но речь об Овечкине. Я не считаю, что Александр провел неудачный сезон. Просто были определенные трудности, которые он преодолеет с высокоподнятой головой. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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