Евгений Кузнецов: "1000 очков Овечкина - грандиозное достижение для "Вашингтона" и России"

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов, который стал автором заброшенной шайбы и голевой передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Монреалем" (4:1), подчеркнул, что его соотечественник Александр Овечкин стоит на пороге грандиозного достижения.

В этой встрече капитан "столичных" набрал 3 (1+2) очка и достиг отметки в 999 баллов в карьере. Российский форвард догнал по количеству шайб в НХЛ Мориса Ришара и при этом остановился в одном балле до рубежа в 1000 очков в лиге. На счету 31-летнего нападающего 999 (544+455) баллов в 879 матчах НХЛ (без учета плей-офф).

- Тысяча очков Овечкина станет грандиозным достижением как для "Вашингтона", так и для России, - приводит пресс-служба "Кэпиталз" слова Кузнецова. - Если говорить о голе, который забил я, то здесь не обошлось без везения. Я пытался выйти один на один, получив шайбу на входе в зону, и это удалось.

Сегодня "Вашингтон" играл хорошо, здорово действовал Холтби, который выручал в те моменты, когда "Монреаль" активизировался. Мы контролировали ход игры, но обе команды имели хорошие голевые моменты.

Александр Овечкин: "999 очков? Это значит, что я старею"