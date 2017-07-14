Евгений Дадонов: "Я бы остался в СКА, если бы "Флорида" предложила однолетний контракт"

Российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов выразил надежду на то, что ему еще удастся сыграть за национальную команду на Олимпийских играх. По словам форварда, он бы не согласился уехать в НХЛ, если бы "Пантерз" предложили ему однолетний контракт. Напомним, что в минувшем сезоне 28-летний хоккеист выступал за СКА.

- Я решил воспользоваться возможностью уехать. Конечно, Игры в Корее - это очень сильный аргумент, но все равно моя мечта была поехать в НХЛ, - сказал Дадонов. - А тут как раз поступило предложение, в котором меня даже порадовала не финансовая составляющая, а срок. Не год, когда клуб в тебе не уверен, а целых три сезона.

- Если бы было предложено годовое соглашение, остались бы?

- Несомненно. Но "Флорида" предложила очень комфортные условия. И у меня не было уверенности, что через сезон мне бы предложили такие же. А насчет Олимпиады я не надеюсь, что у меня еще будет шанс съездить на игры.

- То, что вы уедете за океан, стало ясно во время чемпионата мира. Вы в тот момент знали, куда именно отправитесь?

- Там была немного непонятная ситуация, я не буду скрывать, что у меня были разные предложения. Клубы сейчас называть не имеет смысла, но скажу, что я рассматривал и питерский вариант. Но в первых числах июля все было решено. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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