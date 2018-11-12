Евгений Дадонов: "Вообще я не думаю о результативной серии"

Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов после победы над "Оттавой" (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что не думает о своей результативной серии.

29-летний форвард отдал голевую передачу и продлил серию с набранными очками до 11 матчей. Его одноклубник Майк Хоффман, отдавший две голевые передачи, – до 12. Оба хоккеиста приблизились к рекорду клуба, который принадлежит Павлу Бурен набирал очки в 13 встречах подряд.

– Да нам просто часто везло. Вообще я не думаю о результативной серии. Мы стараемся просто побеждать и искать свою игру, – цитирует Дадонова официальный сайт НХЛ.