Евгений Дадонов: "Во "Флориде" все сделали шаг вперед"

Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов отметил, что пока рано делать выводы о сезоне. Он также добавил, что все в команде сделали шаг вперед.

– Чувствую себя нормально. Есть еще игры, чтобы достичь поставленной цели. Выводы уже после сезона будем делать, – сказал Дадонов в интервью NHL Россия. – Готовимся к каждому матчу, стараемся играть по нашей системе. Сейчас вся команда стала выглядеть как-то немножко лучше. Все сделали шаг вперед.

"Флорида" занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, расстояние от зоны плей-офф – три очка.