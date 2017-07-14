Евгений Дадонов: "После возвращения "Трактор" предложил мне контракт на сумму, которая была меньше обсуждаемой"

Российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов, который был выбран "Пантерз" на драфте-2007, в интервью "СЭ" рассказал о деталях первого возвращения в Россию. По его словам, "Трактор", воспитанником которого он является, сделал хорошее предложение, но потом изменил сумму контракта.

- Был момент, когда вы вернулись в Россию, но переехали в "Донбасс", хотя права на вас принадлежали "Трактору", - вопрос Дадонову.

– Объясню. Уехать я хотел еще в середине третьего сезона в Америке. Во "Флориде" не пошло, меня обменяли в "Каролину". Да и я был молод и вел себя не совсем правильно, говорил в "Пантерз", что могу в любой момент уехать в Россию. Тем более из Челябинска поступило очень хорошее предложение. Я приехал к руководству "Трактора", мне дали контракт, а там сумма была гораздо меньше той, которую мы обсуждали.

– Как объяснили?

– "Мы тебе делали предложение, когда ты выступал в НХЛ, а ты возвращаешься из АХЛ, так что твоя зарплата теперь такая". Но почему-то забыли, что отчасти мои проблемы во "Флориде" и начались из-за того, что я был готов уехать в "Трактор".

– А как появился "Донбасс"?

– Они сделали мне предложение, которое меня полностью устроило. Юридические дела решались без меня, и я перешел в "Донбасс". (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полная версия интервью Евгения Дадонова