Евгений Дадонов: "Обсуждали с Шипачевым возможность поиграть в НХЛ вместе"

Российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов, в минувшем сезоне выступавший за СКА, в интервью "СЭ" подчеркнул, что долго думал на тему отъезда в НХЛ. По словам форварда, они с бывшим одноклубником Вадимом Шипачевым обсуждали возможность выступления за одну команду в североамериканкой лиге.

Напомним, что хоккеисты играли в одном звене в СКА и сборной России. Шипачев в предстоящем сезоне будет выступать за "Вегас".

– Могли остаться в СКА? - вопрос Дадонову.

– Я очень много размышлял на тему отъезда, много думал. В один вечер вроде бы решаю для себя, что надо уезжать, а утром снова появляются сомнения. Кстати, и олимпийский вопрос стоял не на последнем месте. Но все-таки у меня внутри сохраняется маленькая надежда на то, что НХЛ отпустит игроков в Корею.

– На чемпионате мира мы спрашивали у вас про "Вегас". Я понимаю, что о переговорах рассказывать не совсем правильно, но была ли возможность оказаться с Вадимом Шипачевым в одной команде? Все-таки у вас наигранная связка.

– И все-таки я не буду говорить о том, какие у меня были предложения и какие клубы проявляли интерес. Но еще до всех вариантов мы с Вадимом обсуждали возможность поиграть за океаном вместе. Еще не существовало никаких предложений, да и впервые мы это стали обсуждать в 2015 году. Да, было бы неплохо сыграть в одной команде НХЛ.

– И все-таки хочу узнать про тот случай два года назад, когда вы с Вадимом попытались стать свободными агентами, воспользовавшись пунктом в регламенте КХЛ.

– У нас с Шипачевым были разные ситуации. Скажу про свою. Мы выиграли Кубок Гагарина, а в НХЛ был предметный интерес ко мне со стороны одной команды. Про Олимпиаду же вообще не было ничего ясно, и я действительно хотел уехать. Но в регламенте изменили правила, и мы становились свободными агентами только к Новому году. Я мог бы поехать в январе, но не сделал это из уважения к СКА, к болельщикам, к руководству. И решил доиграть свой контракт полностью. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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