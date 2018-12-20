Евгений Дадонов: "Могла бы сборная Челябинска играть на чемпионате мира? Да, у нас хорошая школа"

Российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов рассказал корреспонденту "СЭ" о заброшенном буллите в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Баффало" (5:2).
– Да повезло просто, – сказал Дадонов о буллите. – Бросил – и шайба зашла. Пытался попасть между телом и рукой. Вратарь зажал шайбу, а она упала. Такое случается.
– Удивились этому?
– Я внимательно наблюдал за шайбой, объехал ворота, а она провалилась.
– Вы отобрали шайбу у Расмуса Далина и шли забивать. Обидно было, что на васенарушили правила?
– Ну как бы обидно, но что сделаешь – сбили и сбили.
– Показалось, что после драки, которая случилась в этом матче, "Баффало" сломалось. Как это ощущалось на скамейке?
– Да нет, мы все вместе оставались в игре, до конца верили, что можем победить и делали все, что нужно для этого.
– "Флорида" выиграла у "Баффало" семь раз подряд. Как считаете, "Сэйбрс" сдуются или все-таки станут контендером?
– У них хорошая команда – не зря они 10 матчей подряд выиграли. Я не могу за них ответить, все – в их руках.
– У "Пантерс" был неудачный старт сезона. Почему сейчас команда прибавила?
– Мы готовились стартовать удачнее. Сами расстроены, что начали не очень, поэтому стараемся все наверстать.
– Со знанием английского вам проще в НХЛ?
– Конечно, проще, когда ты понимаешь, что тебе говорят с самого начала. Сложновато, но такое чувство, что английский должны все учить во всех странах.
– Сборная Челябинска могла бы играть на чемпионате мира?
– Ну да, у нас хорошая школа. (Александр Чехов)
Все о чемпионате НХЛ – здесь.