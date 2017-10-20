Евгений Дадонов: "Мне еще много к чему привыкать в НХЛ"

Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов признался, что пока до конца не освоился в НХЛ. 28-летний россиянин прошлым летом вернулся в североамериканскую лигу спустя 5 лет. В первых 5 матчах в этом сезоне он набрал 5 (1+4) очков.

- В принципе, начал неплохо, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Дадонова. - Хотя есть еще много к чему привыкать в плане хоккея. Пять лет в России сказываются в некоторых моментах, порой на льду ловишь себя на мысли о том, что сыграть нужно было по-другому. А вообще на личные показатели будем смотреть весной. Буду стараться держать темп, но обещать набирать по баллу за матч было бы неправильно. Просто надеюсь на это.

Все вроде бы осталось примерно так же, как и было, хотя, пожалуй, прибавилось скоростных игроков. Да и правила заметно поменялись, особенно в плане ударов по рукам и по клюшке.