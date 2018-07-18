Евгений Дадонов: "Хотел, чтобы у Шипачева получилось в НХЛ"

Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов​ в интервью "Спорту день за днем" оценил свое возвращение в НХЛ и отметил, что хотел играть в НХЛ вместе с Вадимом Шипачевым.

– Недавно вышло интервью Вадима Шипачева, он говорит, что вы хотели играть в одной команде вместе ним.

– Да, мы хотели играть в одной команде. Но это еще было до его отъезда. Конечно, я хотел, чтобы у Вадима в НХЛ все получилось. Однако все, что ни делается, все к лучшему. У Шипачева все сложилось хорошо, он выиграл Олимпиаду, сейчас подписал контракт с сильной командой. Это новый вызов в его карьере.

– Также он говорит, что вы с тех пор не общаетесь.

– По крайней мере, я его с тех пор больше ни разу не видел. Писал ему, но встретиться по разным причинам так и не получилось.

– Вам возвращаться в НХЛ во второй раз было уже проще? Знание языка, бытовых условий, стиля игры…

– Многое изменилось – я стал взрослее, в бытовом плане проблем меньше стало и хоккей примерно знал, какой будет. Помог прошлый опыт в НХЛ и опыт игры за сборную России, когда на крупных турнирах приходилось играть против заокеанских хоккеистов.

– Вашу игру в прошлом сезоне назвали прорывом. Согласны?

– Я не могу сам себя оценивать. Просто выхожу на лед и играю. Сезон получился нормальным, только хотелось в плей-офф выйти. Надеюсь, на следующий год уже получится. Команда у "Флориды" хорошая, боевая, смотрю в будущее с оптимизмом.