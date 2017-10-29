Евгений Дадонов: "Флориде" надо было больше забивать"

Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов считает, что в матче против "Детройта" (2:3 Б) у его команды была плохая реализация моментов. В этой встрече россиянин забросил шайбу и отметился результативной передачей.

- Наверное, нам надо было больше забивать, - цитирует пресс-служба "Флориды" Дадонова. - Иногда совсем нет моментов, появляется один, и ты забиваешь. Иногда моментов много, но ты не можешь забить. Игра могла пойти по-другому. Обе команды могли закончить игру до буллитов.

Отметим, что на счету россиянина в этом сезоне 11 очков (5 шайбы + 6 передач). "Флорида" занимает 13-е место в таблице Восточной конференции. В активе команды 10 очков в 10 играх.