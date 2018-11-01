Евгений Дадонов: "Барков - физически сильный, обладает большими габаритами, оснащен технически, достаточно умный"

Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов в интервью "СЭ" рассказал о форварде Александре Баркове. По его словам, Барков - универсал, у которого есть все данные.

– Барков сказал, что вам легко удалось вписаться в НХЛ, потому что вы хороший трудолюбивый игрок. Как вам удалось наладить такое взаимопонимание?

– Он очень хороший трудолюбивый игрок. Ха-ха. На самом деле, он по праву считается одним из лучших центральных в лиге, ни у кого не будет проблем найти с ним взаимопонимание.

– Барков назвал определяющим фактором то, что вы оба говорите на русском.

– Для меня это большая помощь. После КХЛ, если бы не было русских, было бы намного сложнее. В этом плане большой плюс для меня.

– В чем универсализм Баркова на фоне центров КХЛ?

– У него есть все данные. Он физически сильный, обладает большими габаритами, оснащен технически, достаточно умный. Все вместе.

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