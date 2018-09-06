18:57 | Хоккей — НХЛ

"Это снова мы". Малкин встретился с Кросби

Обсудить
1

Нападающий "Питтсбурга"  Евгений Малкин встретился с одноклубником Сидни Кросби

- Это снова мы, - написал Малкин в Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

here we go again

Публикация от Evgeni Malkin (@e.malkin71geno) 6 Сен 2018 в 7:33 PDT

Все об НХЛ - здесь

Обсудить
1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ