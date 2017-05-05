ESPN оценил переход Шипачева в "Вегас" и сравнил его с Панариным

Американский канал ESPN положительно оценил переход российского нападающего СКА Вадима Шипачева в "Вегас". Как отмечается, это очень квалифицированный игрок и будет входить в шестерку лучших хоккеистов новообразованного клуба НХЛ.

– "Лас-Вегас" подписал Шипачева из КХЛ, – пишет ESPN. – Это первый игрок высокого уровня, подписанный этим клубом. Вадим за время своего выступления в КХЛ показал высокий уровень мастерства и отличное видение площадки, что сделало его одним из лучших бомбардиров не только КХЛ, но и последних чемпионатов мира.

Он неплохо выступил на Кубке мира. Однако стало видно, что 30-летний хоккеист уперся в потолок без великолепной двусторонней игры, которая предоставляется игрокам НХЛ. Полагаем, что Вадим может быть в шестерке лучших игроков "Вегаса". Тем не менее, не считаем, что его влияние на лигу окажется настолько же сильным, как у Панарина.

Шипачев подписал контракт с "Лас-Вегасом"