Если НХЛ откажется от Олимпиад, ИИХФ может сделать хоккейный турнир молодежным

Глава ИИХФ Рене Фазель сообщил, что организация задумывается над участием в Олимпийских играх молодежных сборных. Произойти это может в том случае, если НХЛ не согласится отпустить хоккеистов на Олимпиаду-2018.

Вопрос с участием игроков НХЛ в Играх-2018 должен быть решен в январе 2017 года. Ранее ИИХФ отказалась опалчивать страховку и транспортные расходы хоккеистов. Для этого необходимо 10 миллионов долларов. На этой неделе Фазель заявил, что ИИХФ и МОК готовы найти деньги на эти цели.

Ранее НХЛ отпускала хоккеистов пять Олимпиад подряд. Участие в Олимпиаде-2018 примут сборные Кореи, России, Канады, Швеции, Финляндии, США, Чехии, Швейцарии, Словакии, Словении, Германии и Норвегии.