"Если Флери сыграет, как Гашек, "Вегас" победит". Мнение олимпийского чемпиона

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников дал комментарий перед пятым матчем финальной серии Кубка Стэнли между "Вегасом" и "Вашингтоном" (счет 1-3). Напомним, что матч пройдет в Лас-Вегасе в ночь на пятницу в 3.00 по московскому времени.

- "Вашингтон" сможет уже сегодня закончить серию?

- Думаю, что да. После последней игры "Кэпиталз" получили уверенность в своих силах. Под восьмым номером играет Овечкин, игра восьмого числа - получается, что судьба. Он должен завести команду, к тому же психологическое состояние на стороне команды Тротца. Но если Флери будет чудеса творить, как Гашек, тогда серия продолжится. Хотя сильно сомневаюсь в этом.

- Почему "Вегас" не может что-то противопоставить сопернику?

- "Вегас" новая команда. Эмоции зашкаливают, они перенастраиваются на ответственные матчи. К тому же четыре звена совершенно одинаковые. У них очень хорошее большинство, но последние две игры оно не показывает себя. "Вашингтон" собирался три-четыре года, у них все отработано. Преимущество командное, они подбирали точечно игроков, каждое звено. Кузнецов прибавил в этом году, просто изумительно Женька играет. Повзрослел и совершенно другая игра и сам получает удовольствие и о болельщиках думает. Там есть два-три лидера, в том числе Оши, которые приносят победу команде.

- Кто из россиян ярче проявляет себя в этом плей-офф?

- Трудно сказать. Они все разные. Евгений, конечно, здорово играет, он прибавил на фоне Саши, но Овечкин мотор и двигатель команды, который тянет свою команду вперед. (Арман МКРТЧЯН)

"Вегас" – "Вашингтон": финал Кубка Стэнли, пятый матч, онлайн-трансляция – 8 июня 2018 в 3.00 (время московское)