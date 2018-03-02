10:44 | Хоккей — НХЛ

Еще не созданная команда НХЛ продала 25 000 абонементов за день

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Официально несуществующий клуб НХЛ из Сиэтла провел тестовую продажу абонементов. Эа первые 12 минут было продано 10 000 депозитов, а всего за четверг было обработано почти 25 000 заявок. Клуб из Сиэтла подал документы на вступление в НХЛ 13 февраля.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Бомбардир Нации

Гарри Бэтмен рубит бабло не по-детски ))) А че блин такое, 81 матч в регулярке не то, не то. Всегда было 82 игры, поэтому давай Сиэттл 2 миллиарда баксов и вы с нами, и сразу будет как всегда 82 игры )))

18:52

zub_ovechkina

Вот это я понимаю, разводилово по-американски.

14:54

maks55555

Значит, перспективное дело, команда из Сиэтла. Надо смотреть, кто водиться рядом с городом.

13:40

Сибиряк.1974.СМ

"Зяблики из Сиэтла ".Оооднако !..

12:41

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