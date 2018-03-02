Еще не созданная команда НХЛ продала 25 000 абонементов за день

Официально несуществующий клуб НХЛ из Сиэтла провел тестовую продажу абонементов. Эа первые 12 минут было продано 10 000 депозитов, а всего за четверг было обработано почти 25 000 заявок. Клуб из Сиэтла подал документы на вступление в НХЛ 13 февраля.
720 seconds.– NHL Seattle (@NHLSeattle_) 1 марта 2018 г.
That’s how long it took to hit our goal of 10,000 deposits.
We’re now at 25,000 and counting.
Thank you, Seattle.#NHLSeattle
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Бомбардир Нации
Гарри Бэтмен рубит бабло не по-детски ))) А че блин такое, 81 матч в регулярке не то, не то. Всегда было 82 игры, поэтому давай Сиэттл 2 миллиарда баксов и вы с нами, и сразу будет как всегда 82 игры )))
18:52
zub_ovechkina
Вот это я понимаю, разводилово по-американски.
14:54
maks55555
Значит, перспективное дело, команда из Сиэтла. Надо смотреть, кто водиться рядом с городом.
13:40
Сибиряк.1974.СМ
"Зяблики из Сиэтла ".Оооднако !..
12:41