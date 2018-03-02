Еще не созданная команда НХЛ продала 25 000 абонементов за день

Официально несуществующий клуб НХЛ из Сиэтла провел тестовую продажу абонементов. Эа первые 12 минут было продано 10 000 депозитов, а всего за четверг было обработано почти 25 000 заявок. Клуб из Сиэтла подал документы на вступление в НХЛ 13 февраля.

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That’s how long it took to hit our goal of 10,000 deposits.



We’re now at 25,000 and counting.



Thank you, Seattle.#NHLSeattle – NHL Seattle (@NHLSeattle_) 1 марта 2018 г.