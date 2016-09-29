08:37 | ХОККЕЙ — НХЛ

Эрик Стаал: "Задача на сезон - стать частью "Миннесоты"

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Нападающий "Миннесоты" Эрик Стаал в преддверии старта сезона НХЛ подчеркнул, что рассчитывает стать одним из лидеров. По словам форварда, который летом сменил клубную прописку, ему только предстоит найти взаимопонимание с партнерами по команде.

- В НХЛ постоянно нужно доказывать, что ты чего-то стоишь, - приводит официальный сайт лиги слова Стаала. - Особенно, если ты сменил команду. Главная задача на этот сезон - стать частью коллектива. "Миннесота" и так обладает сильным составом. Нужно найти взаимопонимание с нападающими и вносить свой вклад. С нетерпением жду старта сезона.

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