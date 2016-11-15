Эрик Линдрос: "Ни один спорт не объединяет людей так, как хоккей"

Новичок зала хоккейной славы НХЛ Эрик Линдрос на торжественной церемонии посетовал, что за всю карьеру в лиге ему не удалось сыграть в одной команде с братом Бреттом. Свою речь экс-форвард "Филадельфии", "Рейнджерс", "Торонто" и "Далласа" произносил, стоя на сцене вместе с братом.

- Хоккей - это удовольствие, - цитирует официальный сайт НХЛ Линдроса. - Ни один спорт не объединяет людей так, как хоккей.

Мой брат Бретт играл за "Айлендерс", и мы мечтали играть вместе, но не сложилось. Я невероятно рад завершить главу своей жизни, стоя рядом с ним.