Эрик Карлссон: "Я не хотел уходить из "Оттавы". Но этот вопрос решал не я"

Капитан "Оттавы" Эрик Карлссон заявил, что ему было неприятно слышать свою фамилию в связи с возможным обменом из клуба. Швед отметил, что хочет остаться в команде, так как Оттава для него – второй дом.

– Бизнес в последнее время стал превалировать над хоккейной составляющей, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Карлссона. – Хорошо, что сейчас снова можно думать о хоккее. Мне нравится играть, этим я и занимаюсь. Я не хотел уходить. Но этот вопрос решал не я. Конечно, неприятно слушать, как твою фамилию называют в связи с возможным обменом. Это стресс, удовольствие от этого не получаешь. Мне нравится играть здесь. Оттава стала для меня домом. Мне все здесь нравится – болельщики, спокойствие. Я же не так просто подписал долгосрочный контракт с командой.

С новым контрактом придется некоторое время подождать. Когда наступит момент, я приму решение, но я не могу влиять на решения руководства. Я уже давно здесь, Оттава стала моим домом и всегда будем им. Я надеюсь, что для меня в будущей команде найдется место, что клуб движется в том направлении, которое даст нам шанс победить в ближайшем время.

Напомним, что контракт 27-летнего шведа с зарплатой в 6,5 миллиона долларов истекает летом 2019 года. Ранее сообщалось, что в игроке были заинтересована "Тампа-Бэй" и "Вегас".