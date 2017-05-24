Эрик Карлссон: "У "Оттавы" не было выбора, не хотели потерять шанс попасть в финал Кубка Стэнли"

Капитан "Оттавы" Эрик Карлссон после победы над "Питтсбургом" (2:1) в шестом матче финальной серии Восточной конференции отметил, что игроки не хотели проиграть и потерять шанс попасть в финал Кубка Стэнли. Швед также добавил, что "Сенаторз" с самого начала играли в свой хоккей. Счет в серии стал 3-3. Седьмой матч пройдет на домашней арене "Пингвинз" 26 мая.

– У нас не было выбора, – приводит официальный сайт НХЛ слова Карлссона. – Мы не хотели терять шанс попасть туда, куда так хотим попасть. Мы сказали себе, что будем играть как надо, чтобы потом ни о чем не жалеть. И мы с самого начала играли в наш хоккей. Все делали правильно, чтобы добиться успеха.

Защитник отметился во встрече голевой передачей, которая стала для него 14-й в этом плей-офф. Благодаря этому он поднялся на третье место в истории клуба по этому показателю в одном розыгрыше турнира.