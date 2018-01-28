Эрик Карлссон: "Рано думать о своем будущем, надо вытащить "Оттаву" из кризиса"

Защитник "Оттавы" Эрик Карлссон заявил, что до лета не будет изучать варианты продолжения карьеры. Шведа волнует игровой спад команды. В этом сезоне 27-летний хоккеист набрал 31 (4+27) очко в 42 встречах регулярного чемпионата при показателе полезности "-24". Летом 2019 года он станет свободным агентом.

– Сейчас меня не волнует мое будущее, – цитирует сайт НХЛ Карлссона. – Мне нужно сосредоточиться на том, чтобы вытащить "Оттаву" из кризиса, решить игровые проблемы команды. Уже летом я смогу подумать, что мне нужно делать дальше. С "Сенаторз" у меня всегда были хорошие отношения, этот город стал мне родным. Я бы остался тут после завершения карьеры. Но сейчас рано об этом думать.