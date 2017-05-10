Эрик Карлссон: "Надо отдать должное "Рейнджерс"

Защитник "Оттавы" Эрик Карлссон после шестого матча 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Рейнджерс" (4:2, счет в серии – 4-2) отдал должное сопернику. Он подчеркнул, что серия получилась тяжелой. В финале Восточной конференции "Сенаторз" встретится с победителем пары "Вашингтон" – "Питтсбург" (3-3).

– Это была очень тяжелая серия, – приводит официальный сайт НХЛ слова Карлссона. – Нужно биться в каждой игре, даже если что-то не получилось третьем и четвертом матчах. Легко не будет никогда. Соперник был хорошо и создал нам немало проблем. Нужно отдать должное "Рейнджерс". Мы проделали долгий путь, чтобы дойти до этой стадии. Сейчас мы немного отдохнем и продолжим.