Эрик Карлссон: "Лучше проиграть 0:7, чем в овертайме"

Защитник "Оттавы" Эрик Карлссон после поражения в пятом матче 1/2 финала Кубка Стэнли от "Питтсбурга" (0:7) высоко оценил класс соперника. "Пингвинз" повели в серии со счетом 3-2.

– Очевидно, все складывалось не в нашу пользу, поэтому было принято решение урезать количество игроков на скамейке, чтобы лучше подготовиться к шестой игре, – приводит официальный сайт НХЛ Карлссон. – Со мной все в порядке, это был тактический ход. Подобное случалось в серии с "Рейнджерс", так что мы знаем, как с этим справляться.

Психология остается прежней, поэтому необходимо как можно скорее перестроиться. Знаю, что так говорить неправильно, но уж лучше проиграть так, чем в овертайме. "Оттава" не сыграла так, как должны была, это абсолютно неприемлемо. Нет сомнений, что "Питтсбург" выглядел значительно лучше, они использовали свои моменты, и к этому особенно нечего добавить.