Эрик Карлссон: "Итог мог быть в пользу любой из команд"

Капитан "Оттавы" Эрик Карлссон после поражения от "Питтсбурга" (2:3 2ОТ) в седьмом матче полуфинала Кукбка Стэнли поделилися своим разочарованием. По его словам, могла победить любая команда. Напомним, что в финале плей-офф "Питтсбург" встретится с "Нэшвиллом". Первая игра серии до четырех побед состоится 30 мая.

- Мы сделали все в наших силах. Итог мог быть в пользу любой из команд, - цитирует Карлссона sportsnet.ca. - Но соперник проявил чуть больше выдержки и был чуть лучше. Мы играли против лучшей команды в лиге и мы дали ей отличный бой. Конечно, сейчас мы очень разочарованы, ведь мы подобрались так близко. Тем не менее, мы прошли очень далеко.