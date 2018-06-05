Эрик Хаула о реализации "Вашингтоном" большинства: "Что мы можем сделать?"

Нападающий "Вегаса" Эрик Хаула после поражения в четвертом матче финала НХЛ от "Вашингтона" (2:6, счет в серии 1-3) отметил, что "Кэпиталз" очень хороши в реализации лишнего игрока. В этой встрече "Голден Найтс" пропустили три шайбы, играя в меньшинстве.

- Большинство… Они его просто реализуют, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ Хаулу. - Что мы можем сделать? Только держаться подальше от скамейки штрафников и лучше играть в меньшинстве.

Следующий матч серии пройдет 8 июня в Лас-Вегасе.