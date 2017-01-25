09:34 | ХОККЕЙ — НХЛ

Эндрю Шоу: "Уэбер говорит, что лучше отойти в сторону, если он замахивается"

0
0
0

Нападающий "Монреаля" Эндрю Шоу после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Калгари" (5:1) высоко оценил действия своего партнера защитника Ши Уэбера. Он отметил, что броска канадца побаиваются даже одноклубники.

– Ши Уэбер говорит, что лучше отойти в сторону, если он замахивается, – приводит официальный сайт НХЛ слова Шоу. – Он и так может забить, даже если вратарь видит щелчок. Я сам видел это не раз. Ши может контролировать свои силы. Он может контролировать скорость полета шайбы, точность броска.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ