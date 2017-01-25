Эндрю Шоу: "Уэбер говорит, что лучше отойти в сторону, если он замахивается"

Нападающий "Монреаля" Эндрю Шоу после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Калгари" (5:1) высоко оценил действия своего партнера защитника Ши Уэбера. Он отметил, что броска канадца побаиваются даже одноклубники.

– Ши Уэбер говорит, что лучше отойти в сторону, если он замахивается, – приводит официальный сайт НХЛ слова Шоу. – Он и так может забить, даже если вратарь видит щелчок. Я сам видел это не раз. Ши может контролировать свои силы. Он может контролировать скорость полета шайбы, точность броска.