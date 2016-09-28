09:32 | ХОККЕЙ — НХЛ

Эндрю Шоу: "Радулов великолепен во всех аспектах игры"

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Нападающий "Монреаля" Эндрю Шоу выразил восхищение российским одноклубником Александром Радуловым, записавшим на свой счет 2 (1+1) очка в выставочной встрече с "Вашингтоном" (5:2). Также он надеется, что россиянин продолжит играть аналогичным образом в новом сезоне НХЛ.

- Радулов невероятен, - цитирует Sportsnet Шоу. - Он хорошо работает с шайбой, отлично видит площадку и великолепен во всех аспектах игры. Сегодня Александр сделал несколько хороших атак. Ожидаем от него подобного в течение всего сезона.

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