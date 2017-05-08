Эндрю Кольяно: "Анахайм" не победит "Эдмонтон", пока будет только говорить об этом"

Нападающий "Анахайма" Эндрю Кольяно не стал разбираться в причинах крупного поражения в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Эдмонтоном" (1:7). Он не ответил на вопросы о том, каким образом "Анахайм" позволил сопернику сравнять счет в серии – 3-3.

– Знаете что? Меня это не волнует, – цитирует официальный сайт НХЛ Кольяно. – Извините, меня это не волнует. Мы жестко играем на протяжении всей серии. Мы бьемся с самого начала серии. И все свелось к одной решающей игре. Сегодня они нас переиграли, они больше хотели победы. Мы же не выиграем, пока будем только говорить об этом. Нужно просто встать и идти играть.