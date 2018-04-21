Эндрю Хэммонд - абсолютная стена. Видео

Голкипер "Колорадо" Эндрю Хэммонд в 5-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли против "Нэшвилла" продемонстрировал свою надежность. 30-летний канадец сначала отразил бросок, а затем дважды помешал соперникам открыть счет на добивании.
"Этот парень = абсолютная стена", - говорится в сообщении в Твиттере.
This man (@andrewhammond30) = an absolute wall. #StanleyCup pic.twitter.com/cufURt9VWi– NHL (@NHL) 21 апреля 2018 г.
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maxcds
До конца основного 10 минут и Хэммонд пока держицца.
06:58
fifa_guru
там потом покруче был момент )) когда он шайбу прижал коньком к штанге
06:26