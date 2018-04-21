Эндрю Хэммонд - абсолютная стена. Видео

Голкипер "Колорадо" Эндрю Хэммонд в 5-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли против "Нэшвилла" продемонстрировал свою надежность. 30-летний канадец сначала отразил бросок, а затем дважды помешал соперникам открыть счет на добивании.

"Этот парень = абсолютная стена", - говорится в сообщении в Твиттере.