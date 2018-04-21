06:20 | Хоккей — НХЛ

Эндрю Хэммонд - абсолютная стена. Видео

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Голкипер "Колорадо" Эндрю Хэммонд в 5-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли против "Нэшвилла" продемонстрировал свою надежность. 30-летний канадец сначала отразил бросок, а затем дважды помешал соперникам открыть счет на добивании.

"Этот парень = абсолютная стена", - говорится в сообщении в Твиттере.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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maxcds

До конца основного 10 минут и Хэммонд пока держицца.

06:58

fifa_guru

там потом покруче был момент )) когда он шайбу прижал коньком к штанге

06:26

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