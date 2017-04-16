Емелин пропустит третий матч против "Рейнджерс"

Защитник "Монреаля" Алексей Емелин пропустит третий матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против "Рейнджерс", сообщает RDS. Российский хоккеист из-за повреждения не поехал с командой на выездную серию в Нью-Йорк.

Емелин продолжает восстановление после травмы нижней части тела. Хоккеист приступил к тренировкам с командой, однако, как отмечается, пока не готов выходить на лед. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 30-летний защитник провел 76 матчей, в которых набрал 10 (2+8) очков. После двух матчей счет в серии равный, 1-1.