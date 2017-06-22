Емелин попрощался с "Монреалем" и болельщиками

Защитник Алексей Емелин, который был выбран "Вегасом" на драфте расширения, попрощался с "Монреалем" и болельщиками. Россиянин выступал за "Канадиенс" с 2011 года. В прошлом сезоне он провел 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 10 (2+8) очков. Он также записал на своей счет одну шайбу в двух встречах плей-офф.

– Большое спасибо семье Молсон (владельцы "Монреаля". – Прим. "СЭ"), клубу и болельщикам за все воспоминания, – написал Емелин на своей странице в Инстаграме.

"Монреаль" не стал защищать 31-летнего Емелина от драфта. Сам игрок заявил, что хотел бы остаться в "Канадиенс", но от него ничего не зависит.

Напомним, что недавно российский нападающий Вадим Шипачев подписал двухлетний договор с "Вегасом".

Емелин, Гусев и другие игроки "Вегаса" на драфте расширения