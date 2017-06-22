Емелин и другие игроки "Вегаса" на драфте расширения

"Вегас" определился с игроками, которых получит в результате драфта расширения. Отметим, что в ряде случаев "Голден Найтс" выбирали хоккеистов, которых им навязывали, за что получали компенсации в виде дополнительных игроков и выборов на драфте НХЛ.
Драфт расширения для "Вегаса":
"Колорадо": в. Кэлвин Пикард
"Ванкувер": з. Лука Сбиса
"Аризона": н. Теему Пулккинен
"Нью-Джерси": з. Джонатан Меррилл
"Баффало": н. Уильям Кэрриер и выбор в 6-м раунде драфта-2017
"Даллас": н. Коди Икин
"Детройт": н. Томаш Носек
"Флорида": н. Джонатан Маршессо и н. Райлли Смит в обмен на выбор в 4-м раунде драфта-2018
"Лос-Анджелес": з. Брэйден Макнэбб
"Каролина": н. Коннор Брикли и выбор в 5-м раунде драфта-2017
"Виннипег": н. Крис Торберн и выбор в 1-м раунде драфта-2017
"Филадельфия": н. Пьер-Эдуард Бельмар
"Тампа-Бэй": з. Джейсон Гаррисон, права на Никиту Гусева, выборы во 2-м раунде драфта-2017 и 4-м раунде драфта-2018
"Айлендерс": в. Жан-Франсуа Берубе, н. Михаил Грабовский, з. Джейк Бишофф, выбор в 1-м раунде драфта-2017 и выбор во 2-м раунде драфта-2019
"Нэшвилл": н. Джеймс Нил
"Калгари": з. Дерек Энгелланд
"Торонто": н. Брэндон Лайпсик
"Бостон": з. Колин Миллер
"Оттава": з. Марк Мето
"Сан-Хосе": з. Дэвид Шлемко
"Сент-Луис": н. Давид Перрон
"Рейнджерс": н. Оскар Линдберг
"Эдмонтон": з. Гриффин Райнхарт
"Монреаль": з. Алексей Емелин
"Анахайм": з. Клэйтон Стоунер и з. Шей Теодор
"Миннесота": н. Эрик Хаула и н. Алекс Тук в обмен на выбор в 3-м раунде драфта либо в 2017-м, либо в 2018-м
"Коламбус": н. Вильям Карлссон, н. Дэвид Кларксон, выборы в 1-м раунде драфта-2017 и во 2-м раунде-2019
"Чикаго": з. Тревор ван Римсдайк
"Питтсбург": в. Марк-Андре Флери и выбор во 2-м раунде драфта-2020
"Вашингтон": з. Нэйт Шмидт
Кроме того, "Вегас" обменял выбор в 1-м раунде драфта-2017, полученный от "Коламбуса", в "Виннипег", получив взамен выборы "Джетс" в 1-м раунде драфта-2017 и в 3-м раунде драфта-2019. (Игорь ЕРОНКО)