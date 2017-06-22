Емелин, Гусев и другие игроки "Вегаса" на драфте расширения

"Вегас" определился с игроками, которых получит в результате драфта расширения. Отметим, что в ряде случаев "Голден Найтс" выбирали хоккеистов, которых им навязывали, за что получали компенсации в виде дополнительных игроков и выборов на драфте НХЛ.

Драфт расширения для "Вегаса":

"Колорадо": в. Кэлвин Пикард

"Ванкувер": з. Лука Сбиса

"Аризона": н. Теему Пулккинен

"Нью-Джерси": з. Джонатан Меррилл

"Баффало": н. Уильям Кэрриер и выбор в 6-м раунде драфта-2017

"Даллас": н. Коди Икин

"Детройт": н. Томаш Носек

"Флорида": н. Джонатан Маршессо и н. Райлли Смит в обмен на выбор в 4-м раунде драфта-2018

"Лос-Анджелес": з. Брэйден Макнэбб

"Каролина": н. Коннор Брикли и выбор в 5-м раунде драфта-2017

"Виннипег": н. Крис Торберн и выбор в 1-м раунде драфта-2017

"Филадельфия": н. Пьер-Эдуард Бельмар

"Тампа-Бэй": з. Джейсон Гаррисон, права на Никиту Гусева, выборы во 2-м раунде драфта-2017 и 4-м раунде драфта-2018

"Айлендерс": в. Жан-Франсуа Берубе, н. Михаил Грабовский, з. Джейк Бишофф, выбор в 1-м раунде драфта-2017 и выбор во 2-м раунде драфта-2019

"Нэшвилл": н. Джеймс Нил

"Калгари": з. Дерек Энгелланд

"Торонто": н. Брэндон Лайпсик

"Бостон": з. Колин Миллер

"Оттава": з. Марк Мето

"Сан-Хосе": з. Дэвид Шлемко

"Сент-Луис": н. Давид Перрон

"Рейнджерс": н. Оскар Линдберг

"Эдмонтон": з. Гриффин Райнхарт

"Монреаль": з. Алексей Емелин

"Анахайм": з. Клэйтон Стоунер и з. Шей Теодор

"Миннесота": н. Эрик Хаула и н. Алекс Тук в обмен на выбор в 3-м раунде драфта либо в 2017-м, либо в 2018-м

"Коламбус": н. Вильям Карлссон, н. Дэвид Кларксон, выборы в 1-м раунде драфта-2017 и во 2-м раунде-2019

"Чикаго": з. Тревор ван Римсдайк

"Питтсбург": в. Марк-Андре Флери и выбор во 2-м раунде драфта-2020

​"Вашингтон": з. Нэйт Шмидт

Кроме того, "Вегас" обменял выбор в 1-м раунде драфта-2017, полученный от "Коламбуса", в "Виннипег", получив взамен выборы "Джетс" в 1-м раунде драфта-2017 и в 3-м раунде драфта-2019. (Игорь ЕРОНКО)