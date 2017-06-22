Емелин, Гусев и другие игроки "Вегаса" на драфте расширения

"Вегас" определился с игроками, которых получит в результате драфта расширения. Отметим, что в ряде случаев "Голден Найтс" выбирали хоккеистов, которых им навязывали, за что получали компенсации в виде дополнительных игроков и выборов на драфте НХЛ.
Драфт расширения для "Вегаса":
"Колорадо": в. Кэлвин Пикард
"Ванкувер": з. Лука Сбиса
"Аризона": н. Теему Пулккинен
"Нью-Джерси": з. Джонатан Меррилл
"Баффало": н. Уильям Кэрриер и выбор в 6-м раунде драфта-2017
"Даллас": н. Коди Икин
"Детройт": н. Томаш Носек
"Флорида": н. Джонатан Маршессо и н. Райлли Смит в обмен на выбор в 4-м раунде драфта-2018
"Лос-Анджелес": з. Брэйден Макнэбб
"Каролина": н. Коннор Брикли и выбор в 5-м раунде драфта-2017
"Виннипег": н. Крис Торберн и выбор в 1-м раунде драфта-2017
"Филадельфия": н. Пьер-Эдуард Бельмар
"Тампа-Бэй": з. Джейсон Гаррисон, права на Никиту Гусева, выборы во 2-м раунде драфта-2017 и 4-м раунде драфта-2018
"Айлендерс": в. Жан-Франсуа Берубе, н. Михаил Грабовский, з. Джейк Бишофф, выбор в 1-м раунде драфта-2017 и выбор во 2-м раунде драфта-2019
"Нэшвилл": н. Джеймс Нил
"Калгари": з. Дерек Энгелланд
"Торонто": н. Брэндон Лайпсик
"Бостон": з. Колин Миллер
"Оттава": з. Марк Мето
"Сан-Хосе": з. Дэвид Шлемко
"Сент-Луис": н. Давид Перрон
"Рейнджерс": н. Оскар Линдберг
"Эдмонтон": з. Гриффин Райнхарт
"Монреаль": з. Алексей Емелин
"Анахайм": з. Клэйтон Стоунер и з. Шей Теодор
"Миннесота": н. Эрик Хаула и н. Алекс Тук в обмен на выбор в 3-м раунде драфта либо в 2017-м, либо в 2018-м
"Коламбус": н. Вильям Карлссон, н. Дэвид Кларксон, выборы в 1-м раунде драфта-2017 и во 2-м раунде-2019
"Чикаго": з. Тревор ван Римсдайк
"Питтсбург": в. Марк-Андре Флери и выбор во 2-м раунде драфта-2020
"Вашингтон": з. Нэйт Шмидт
Кроме того, "Вегас" обменял выбор в 1-м раунде драфта-2017, полученный от "Коламбуса", в "Виннипег", получив взамен выборы "Джетс" в 1-м раунде драфта-2017 и в 3-м раунде драфта-2019. (Игорь ЕРОНКО)
The @GoldenKnights have a team. Here are all the #VegasDraft selections. pic.twitter.com/Ly2HqW71i9– NHL (@NHL) 22 июня 2017 г.
упёртый нью-брансуикец
Кэлвин приведёт эту банду к чашке - 146%.
07:31
fifa_guru
подборка защиты оооочень неплохая - мето, шмидт, миллер, римсдайк, (емелин).
07:27
Весёлый©
Колония этого форума точно станет болеть за Вегас, ведь там их любимцы: Цветочек, Кельвин-топ и Емеля-"скотина" (с). ЗЫ. (а что, у Маршессо конфликт во Флоиде, нипанятна?)
07:26
Adios Amigos R...
Тампа таки сплавила Гаррисона, как и предполагалось. Тем лучше для Сергачева:%)
07:21
roughboy
Мдя, можно было собрать неплохую банду, а собрали сброд.. Интересно, через сколько матчей ажиотаж в вегасе спадет и мы увидем полупустые трибуны)) ошиблись они с генманагером..
06:31
Бармалей3000
Джеймс Нил главная сила Вегаса!!!
06:27
Бармалей3000
Щипачев, Гусев главные звезды!!!
06:26
Virus88
Состав конечно не огонь
06:04