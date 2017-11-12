Эллиотт Фридман: "Торонто" может вызвать Сошникова за минуту до его возможного возвращения в КХЛ"

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман отметил, что "Торонто" может вернуть нападающего Никиту Сошникова в команду в последнюю минуту. В контракте россиянина есть пункт, по которому он может вернуться в КХЛ, если "Мэйпл Ливз" не вызовут его в главную команду до 14 ноября.

– Болельщики "Торонто" прекрасно понимают ситуацию. Если Никита Сошников не окажется в НХЛ во вторник, у него есть право вернуться за океан, – приводит Sportsnet слова Фридмана. – Вероятно, все решится в понедельник в 23.59. Либо это будет что-то простое как изменение состава, либо какое-то другое решение. Люди ждут, что "Торонто" что-то сделает, чтобы освободить место для него.

Напомним, что в этом сезоне Сошников не провел ни одного матча в НХЛ. На его счету 13 игр в АХЛ и 11 (5+6) очков. За "Торонто" он играет с 2015 года, куда перебрался из "Атланта". Всего в НХЛ на его счету 67 матчей и 14 (7+7) очков.