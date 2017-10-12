Эллиотт Фридман: "Овечкину по силам забросить 20 шайб в 20 матчах"

Инсайдер Эллиотт Фридман считает, что российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин может забросить 20 шайб в 20 матчах. Он также добавил, что таким образом форвард послал всем месседж после неудачного прошлого сезона.

Напомним, Овечкин отметился восемью шайбами в четырех стартовых встречах сезона НХЛ.

– Овечкин? Ему по силам забросить 20 шайб в 20 матчах, – приводит Sportsnet слова Фридмана. – Он уже послал всем свой месседж после неудачного прошлого сезона.

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