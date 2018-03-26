Эли Толванен: "Я в восторге от "Нэшвилла"

Нападающий Эли Толванен отметил, что он в восторге от перехода из "Йокерита" в "Нэшвилл". 18-летний форвард дебютировал в КХЛ в этом сезоне. В 49 матчах регулярного чемпионата он набрал 36 (19+17) очков. В 11 матчах плей-офф Толванен набрал 7 (6+1) очков.

– Я в восторге от "Нэшвилла". Он был моей мечтой, которая теперь близка к осуществлению. Год назад я не верил, что буду играть в КХЛ, а потом перейду в НХЛ. Я улетаю в Нэшвилл в среду, – приводит слова Толванена Ilta-Sanomat.