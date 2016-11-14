Эл Монтойя: "Кроме Кейна забивать так мог только Дацюк"

Вратарь "Монреаля" Эл Монтойя выразил мнение, что нападающий "Чикаго" Патрик Кейн забросил потрясающую шайбу в ворота "Канадиенс" (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В третьем периоде форвард в результате сольного прохода забил гол, который принес "Блэкхокс" победу.

- Немногие могут сыграть так, - приводит пресс-служба НХЛ слова Монтойи. - Раньше одним из двух игроков, которые могли забивать подобные голы был Павел Дацюк, но он больше не выступает в НХЛ. Это было потрясающе.