Эл Монтойя: "Кроме Кейна забивать так мог только Дацюк"

Вратарь "Монреаля" Эл Монтойя выразил мнение, что нападающий "Чикаго" Патрик Кейн забросил потрясающую шайбу в ворота "Канадиенс" (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В третьем периоде форвард в результате сольного прохода забил гол, который принес "Блэкхокс" победу.
- Немногие могут сыграть так, - приводит пресс-служба НХЛ слова Монтойи. - Раньше одним из двух игроков, которые могли забивать подобные голы был Павел Дацюк, но он больше не выступает в НХЛ. Это было потрясающе.
Oh wow, @88PKane. Oh wow! pic.twitter.com/5PCghkznsU– #HockeyFightsCancer (@NHL) 14 ноября 2016 г.
Цукенберг
Да ладно, Овечкин сколько такого говна накидал ...
10:05