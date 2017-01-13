Эксперты НХЛ: Кросби, Макдэвид и Бобровский - главные претенденты на "Харт Трофи"

Эксперты НХЛ включили вратаря "Коламбуса" Сергея Бобровского в число претендентов на "Харт Трофи" – приз игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате, сообщает официальный сайт лиги. Согласно опросу, в котором приняли участие 12 специалистов, шансы российского стража ворот очень высоки. Эксперты назвали свои пятерки претендентов, где 5 очков за первое место, 4 – за второе и т. д.

Лидирует в опросе капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби. Второй - лидер "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. Также в число претендентов на награду вошли Владимир Тарасенко из "Сент-Луиса" и Евгений Малкин из "Питтсбурга".

Итог голосования выглядит следующим образом:

1. Кросби ("Питтсубрг") – 49

2. Макдэдэвид ("Эдмонтон") – 43

3. БОБРОВСКИЙ ("Коламбус") – 29

4. Прайс ("Монреаль") – 17

5. Дубник ("Миннесота") – 12

6. Бернс ("Сан-Хосе") – 8

7. ТАРАСЕНКО ("Сент-Луис") – 7

8. МАЛКИН ("Питтсбург") – 5

9. Аткинсон ("Коламбус") – 4

10. Картер ("Лос-Анджелес") – 2

11. Мэттьюс ("Торонто") – 2

12. Шайфли ("Виннипег") – 2