Эксперты НХЛ: Кросби, Макдэвид и Бобровский - главные претенденты на "Харт Трофи"

Эксперты НХЛ включили вратаря "Коламбуса" Сергея Бобровского в число претендентов на "Харт Трофи" – приз игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате, сообщает официальный сайт лиги. Согласно опросу, в котором приняли участие 12 специалистов, шансы российского стража ворот очень высоки. Эксперты назвали свои пятерки претендентов, где 5 очков за первое место, 4 – за второе и т. д.
Лидирует в опросе капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби. Второй - лидер "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. Также в число претендентов на награду вошли Владимир Тарасенко из "Сент-Луиса" и Евгений Малкин из "Питтсбурга".
Итог голосования выглядит следующим образом:
1. Кросби ("Питтсубрг") – 49
2. Макдэдэвид ("Эдмонтон") – 43
3. БОБРОВСКИЙ ("Коламбус") – 29
4. Прайс ("Монреаль") – 17
5. Дубник ("Миннесота") – 12
6. Бернс ("Сан-Хосе") – 8
7. ТАРАСЕНКО ("Сент-Луис") – 7
8. МАЛКИН ("Питтсбург") – 5
9. Аткинсон ("Коламбус") – 4
10. Картер ("Лос-Анджелес") – 2
11. Мэттьюс ("Торонто") – 2
12. Шайфли ("Виннипег") – 2
V0VaN
Охреневаю от такой разницы в очках между малкиным и кросби
09:16