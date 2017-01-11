Эксперты НХЛ: "Бобровский - главный претендент на "Везина Трофи"

Эксперты НХЛ назвали вратаря "Коламбуса" Сергея Бобровского главным претендентом на "Везина Трофи" – приз лучшему голкиперу сезона, сообщает официальный сайт лиги. Согласно опросу, в котором приняли участие 12 специалистов, шансы российского стража ворот очень высоки. Эксперты назвали свои пятерки лучших голкиперов, где 5 очков за первое место, 4 – за второе и т.д.

Итог голосования выглядит следующим образом:

1. БОБРОВСКИЙ ("Коламбус") – 52 очка

2. Дубник ("Миннесота") – 51

3. Прайс ("Монреаль") – 39

4. Раск ("Бостон") – 17

5. Холтби ("Вашингтон ") – 11

6. Джонс ("Сан-Хосе") – 5

7. Кроуфорд ("Чикаго") – 3

8. Мюррей ("Питтсбург") – 1

9. Будай ("Лос-Анджелес") – 1