Эксперты НХЛ: "Бобровский - главный претендент на "Везина Трофи"

Эксперты НХЛ назвали вратаря "Коламбуса" Сергея Бобровского главным претендентом на "Везина Трофи" – приз лучшему голкиперу сезона, сообщает официальный сайт лиги. Согласно опросу, в котором приняли участие 12 специалистов, шансы российского стража ворот очень высоки. Эксперты назвали свои пятерки лучших голкиперов, где 5 очков за первое место, 4 – за второе и т.д.
Итог голосования выглядит следующим образом:
1. БОБРОВСКИЙ ("Коламбус") – 52 очка
2. Дубник ("Миннесота") – 51
3. Прайс ("Монреаль") – 39
4. Раск ("Бостон") – 17
5. Холтби ("Вашингтон ") – 11
6. Джонс ("Сан-Хосе") – 5
7. Кроуфорд ("Чикаго") – 3
8. Мюррей ("Питтсбург") – 1
9. Будай ("Лос-Анджелес") – 1